Павел Малков: Ни одно обращение рязанцев не должно остаться без реальных действий

В ходе рабочей поездки врио губернатора посетил Центр управления регионом (ЦУР) и ознакомился с его работой.
За полтора года работы ЦУР выявил в соцсетях и интернете более 165 тысяч обращений. Большая часть из них – 70% – поступает от жителей Рязани, 30% – из районов. Стоит отметить, что способ подачи обращений через социальные сети и интернет становится всё более популярным у рязанцев. Так, только с начала этого года специалисты направили в работу 27 402 сообщения, что на 7,5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Важная составляющая работы ЦУР – подготовка аналитической информации по проблемам в регионе. На одном из недавних заседаний правительства Павел Малков поручил на постоянной основе предоставлять ему аналитические справки. Эти документы должны содержать данные об основных проблемных темах, а также срез по количеству и темам жалоб в каждом муниципальном образовании.
Одной из ключевых задач ЦУР врио губернатора назвал повышение качества ответов, предоставляемых чиновниками. По его словам, основная цель сейчас – научиться пользоваться информацией, которая собрана в Центре. В рамках блока обучения для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления уже проводятся обучающие семинары по выстраиванию обратной связи с жителями и работе в соцсетях.