Павел Малков: Ни одно обращение рязанцев не должно остаться без реальных действий

В ходе рабочей поездки врио губернатора посетил Центр управления регионом (ЦУР) и ознакомился с его работой.

«Ни один инцидент, ни одно обращение не должно остаться, во-первых, без обратной связи, а во-вторых, без реальных действий. Человек, который написал о какой-то своей «боли», ждёт, что что-то произойдёт по итогам. Если мы просто ответим, этого будет недостаточно. Поэтому информацию, которая здесь аккумулируется, действительно необходимо поставить на службу жителям области и ввести систему контроля за всеми инцидентами и их решениями. Я думаю, это абсолютно выполнимая задача», – отметил Павел Малков.

За полтора года работы ЦУР выявил в соцсетях и интернете более 165 тысяч обращений. Большая часть из них – 70% – поступает от жителей Рязани, 30% – из районов. Стоит отметить, что способ подачи обращений через социальные сети и интернет становится всё более популярным у рязанцев. Так, только с начала этого года специалисты направили в работу 27 402 сообщения, что на 7,5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Важная составляющая работы ЦУР – подготовка аналитической информации по проблемам в регионе. На одном из недавних заседаний правительства Павел Малков поручил на постоянной основе предоставлять ему аналитические справки. Эти документы должны содержать данные об основных проблемных темах, а также срез по количеству и темам жалоб в каждом муниципальном образовании.

«ЦУР на постоянной основе предоставляет аналитические продукты главе региона. Мы учитываем все обращения граждан, которые рязанцы оставляют в открытых пабликах или пишут через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». В частности, сейчас врио губернатора поставил перед нами задачу по подготовке таких справок перед его рабочими поездками в муниципалитеты», – прокомментировала руководитель ЦУР Рязанской области Елена Королёва.

Одной из ключевых задач ЦУР врио губернатора назвал повышение качества ответов, предоставляемых чиновниками. По его словам, основная цель сейчас – научиться пользоваться информацией, которая собрана в Центре. В рамках блока обучения для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления уже проводятся обучающие семинары по выстраиванию обратной связи с жителями и работе в соцсетях.