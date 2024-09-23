Павел Малков назвал приоритеты работы Рязанской гордумы в осеннюю сессию

Работа с людьми остаётся приоритетной задачей для депутатов. Об этом заявил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на встрече с депутатами фракции партии в Рязанской городской Думе. Встреча состоялась перед началом осенней сессии.

Обращаясь к депутатам, Павел Малков подчеркнул, что в Рязани реализуется множество проектов, город меняется, но предстоит сделать ещё больше. Необходимо развивать социальную инфраструктуру, благоустраивать территории, обновлять общественный транспорт и коммунальную технику, инженерные сети и многое другое.

При этом работа с избирателями остаётся главной задачей для всех депутатов. Важно укреплять диалог и информировать жителей о планах развития города и работе депутатов.

Губернатор отметил, что одной из главных задач на осеннюю сессию является принятие городского бюджета, в котором должны быть обеспечены все социальные обязательства и задачи национальных проектов. Особое внимание следует уделить контролю за расходованием средств и обеспечению депутатского контроля при строительстве социальных объектов, реконструкции и ремонте дорог, капитальном ремонте многоквартирных домов и благоустройстве территорий.

Павел Малков подчеркнул, что предложения депутатов учитываются при внесении поправок в областной бюджет. Недавно были выделены дополнительные средства на благоустройство городских общественных пространств и дворовых территорий.

Губернатор выразил благодарность депутатам за активную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, участие в сборе гуманитарной помощи и миссиях. Он отметил, что эта тема остаётся приоритетной.

Павел Малков охарактеризовал работу фракции и городской Думы как продуктивную и пожелал повысить её эффективность в диалоге с жителями.

В ходе встречи губернатор ответил на вопросы депутатов. Речь шла о комплексном подходе к благоустройству, улучшении уличного освещения, строительстве школ и реализации программы поддержки местных инициатив, в рамках которой создаются спортивные и детские площадки, благоустраиваются парки и скверы, ремонтируются дворы.

В этом году создаётся музей кузнечного ремесла и реализуется проект, направленный на увековечивание памяти участников специальной военной операции.

Депутаты предложили разработать единый дизайн-проект территории, где установят стелу «Рязань — город трудовой доблести», и обсудить инициативу о формировании комплексной программы благоустройства жилых окраин Рязани.