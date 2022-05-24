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Вторник, 24 мая, 2022

Павел Малков назвал муниципалитеты, откуда больше всего поступает жалоб

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7info
7info

Павел Малков назвал муниципалитеты, откуда больше всего поступает жалоб

Во вторник, 24 мая, во время заседания правительства Рязанской области врио губернатора региона Павел Малков назвал муниципальные образования, откуда поступает большинство обращений граждан. По его словам, среди лидеров — Рязань, Касимов, Сасово, Рязанский, Ряжские районы.

За неделю зафиксировано 17 тысяч жалоб от рязанцев. Основные темы — состояние дорог, благоустройство, вывоз мусора, ЖКХ.

Малков попросил готовить ему обзор обращений граждан. С учётом этой информации он будет выбирать места поездок для знакомства с регионом.

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