Павел Малков наградил в Касимове победителей конкурса на самый благоустроенный населённый пункт

Губернатор Павел Малков наградил победителей и призеров областного конкурса на звание «Самый благоустроенный муниципальный округ, городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области». Церемония прошла в г. Касимове.

В мероприятии участвовали Вице-губернатор Артем Бранов, министр территориальной политики региона Жанна Фомина.

Павел Малков вручил дипломы руководителям муниципалитетов, победивших в областном конкурсе. На их дальнейшее благоустройство будут направлены премии. В своих категориях в зависимости от численности населения и статуса первые места заняли Сасовский муниципальный округ, город Касимов, Октябрьское городское и Поярковское сельское поселения Михайловского района, Истьинское сельское поселение Старожиловского района и Борисовское сельское поселение Александро-Невского. Ряд муниципалитетов отмечен за высокие достижения по отдельным показателям. В этом году участниками конкурса стали 38 МО.

Губернатор Павел Малков поздравил с победой глав, подчеркнув важность благоустройства для развития муниципалитетов и качества жизни людей. В регионе в этом направлении ведется большая работа. «Создаем комфортную среду, и используем для этого все возможности. Сегодня их немало: национальные, федеральные проекты, региональные целевые программы, отраслевые конкурсы. Делаем парки, скверы, площади, территории около воды, дворы и многое другое. Результаты есть в каждом муниципальном образовании, но впереди работы еще больше. Главное — не останавливаться ни на один день», — сказал он. Глава региона отметил, что благоустроенные территории нужно постоянно поддерживать на хорошем уровне, они должны быть ухожены и наполнены смыслом. Как положительный пример, Павел Малков привел Касимов, который стал намного уютнее, комфортнее и красивее.

Глава региона посетил объекты благоустройства Касимова, работы на которых проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Павел Малков, в частности, осмотрел площадь Соборную и улицу Советскую, благоустройство которой завершилось в этом году. Ознакомился с ходом работ на «Третьем луче» — спуске к Оке, идущем от Благовещенской церкви к ул. Набережной. Уже в этом году в Касимове появится еще один благоустроенный участок с видовыми площадками на Оку. Губернатор также посетил арт-пространство «Кузнечный двор» с экспозицией кованых изделий и Туристский информационный центр Касимова.

«Прогресс хороший, Касимов преображается. Объекты, которые создаются в рамках благоустройства, сразу же наполняются жизнью. Здесь постоянно проходят мероприятия, фестивали, люди с большим удовольствием гуляют по этим улицам. Внутри Торговых рядов теперь появился туристический информационный центр, сувенирные магазины, рядом установлены лавочки. В домах открылось огромное количество частных музеев. Жизнь кипит — и это здорово. Планы тоже очень большие, понимаем когда, как, в какие сроки и за какой счет будем их реализовывать», — сказал Павел Малков.