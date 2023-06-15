Павел Малков: На ПМЭФ-2023 планируем подписать больше 50 соглашений

Губернатор Рязанской области планирует подписать больше 50 соглашений о сотрудничестве в разных сферах на Петербургском экономическом форуме, большая часть которых — о реализации в нашем регионе новых инвестиционных проектов. Общая сумма вложений в экономику Рязанской области составит примерно 70 млрд рублей.

Рязанский губернатор рассказал об ожиданиях от работы на ПМЭФ агентству «Интерфакс».

По словам Павла Малкова, ценность участия в форуме ещё и в том, что кроме заранее проработанных договорённостей часто рождаются новые проекты и идеи, которые становятся базой для дальнейшей работы с потенциальными партнёрами.

В рамках инвестсоглашений планируется создание новых производств в индустриальном парке «Рязанский». Намечаются проекты в сфере туризма, внедрения цифровых сервисов в госуправлении, образовании и других отраслях. Соглашения о сотрудничестве планируется заключить и с новыми российскими регионами — Запорожской и Херсонской областями.

Туристическую инфраструктуру в Рязанской области планируется развивать в том числе в рамках инвестпроектов и при федеральной поддержке.

Павел Малков: «Создание туристической инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы. Стараемся инвесторам со своей стороны помогать во всём. У нас активно строятся дома отдыха, гостиницы и глэмпинг-отели. Потребность в этом есть»

Полная версия интервью Павла Малкова доступна по ссылке.