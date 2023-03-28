Павел Малков: «Мы создаём одну из лучших в стране систем реабилитации для участников СВО»

В Рязанской области идёт работа по созданию лучшей в России системы реабилитации участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в ходе отчёта перед депутатами регионального парламента за прошлый год.

Поддержке семей участников специальной военной операции уделяется особое внимание, – отметил губернатор. Меры поддержки включают налоговые и социальные льготы, кураторство каждой семьи, – пишут «Рязанские ведомости».

В 2022 году в Рязанской области введены единовременны выплаты мобилизованным в связи с ранением, членам семьи участника СВО в случае его гибели. Мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога. Детей из таких семей зачисляют в детсады в приоритетном порядке, для ребят организованы культурные мероприятия. После службы бойцы смогут поправить здоровье в санатории «Сосновый бор».

Павел Малков: «Мы работаем над тем, чтобы создать одну из лучших в стране систем реабилитации для участников специальной военной операции и членов семей. В том числе доделываем центр «Сосновый бор», запускаем ремонт и переоснащение госпиталя для ветеранов войн. Занимаемся системой психологической и социальной реабилитации»

Губернатор подчеркнул, что новый многофункциональный семейный центр отлично себя показал. Павел Малков рассказал, что вскоре такие центры должны открыться ещё в 3 муниципальных районах.

Павел Малков: «Там получают и госуслуги, и бесплатную юридическую и психологическую помощь, решение любых вопросов. Задача – полностью освободить от бюрократии предоставление всех положенных льгот и услуг»