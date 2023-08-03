Павел Малков: «Мы целиком за сотрудничество, которое стимулирует экономический рост»

Губернатор Рязанской области провел совещание, главной темой которого стало развитие рынка газомоторного топлива на территории региона.

В совещании участвовали генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко, руководители правительства области, профильных министерств и ведомств, ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», главы администраций муниципальных районов и городских округов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Денис Корниенко представил проект «Народное топливо» и подчеркнул, что в последние годы в стране набирает популярность новый вид дешевого и экологичного топлива – природный газ. Новая заправочная станция, предоставляющая данный вид топлива, открылась 3 августа в Рыбновском районе.

Проект «Народное топливо» делает переход на природный газ удобным и выгодным для юридических и физических лиц. В рамках проекта предлагается переоборудовать технику за счет компании Газпром или заправляться по фиксированной льготной цене на станциях «Газпром газомоторное топливо» и партнеров компании, – пояснил Денис Корниенко.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил ООО «Газпром газомоторное топливо» за сотрудничество и отметил, что проект, представленный компанией, прежде всего, интересен для логистических компаний, крупных предприятий промышленного и аграрного сектора. Кроме этого, он поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе.