Павел Малков и Игорь Щеголев обсудили планы развития РИАМЗ

Губернатор Рязанской области Павел Малков и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев обсудили планы дальнейшего развития музейного центра. Речь шла о создании экспозиции, посвященной истории Российского государства, а также о проектах, связанных с городищем «Старая Рязань», сообщает сайт правительства региона.

Открывшийся в декабре прошлого года музейный комплекс РИАМЗ включает в себя пять выставочных площадок, планетарий, эколабораторию и масштабную экспозицию, посвященную истории Земли. Гости дали высокую оценку новому культурному объекту. Особое впечатление произвела выставка «Шедевры Русского музея» из Санкт-Петербурга, которую уже посетило более 26 тысяч человек.

Кроме того, губернатор рассказал полпреду о ходе реконструкции Рязанского кремля и планах по созданию в городе большого пешеходного маршрута «Рязань пешеходная».