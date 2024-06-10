Понедельник, 10 июня, 2024

Павел Малков и Григорий Гуров обсудили развитие «Движения Первых» в Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

10 июня губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с председателем общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Григорием Гуровым. Об этом сообщается на сайте правительства.

Губернатор отметил высокую активность рязанской молодёжи и поблагодарил Григория Гурова за внимание к региону. 

— У нас более 450 первичных отделений, все они работают на пять с плюсом, – отметил глава региона. Он заверил, что регион будет и дальше поддерживать инициативы «Движения Первых».

В свою очередь Григорий Гуров положительно оценил вклад руководства области в развитии детского движения. Он отметил успешную реализацию совместных проектов, в том числе летней оздоровительной кампании и всероссийского литературного марафона. Гуров подчеркнул, что рязанская область стала лидером по количеству школьных пространств, победивших на всероссийском конкурсе, и пообещал привлекать дополнительные ресурсы для развития движения в регионе.

— Действительно, рязанские ребята и их родители очень активные участники «Движения». Готовы привлекать дополнительные ресурсы в регион, чтобы наша взаимная работа шла высокими темпами, — заявил он.

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