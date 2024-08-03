Павел Малков и дело врачей

Качество медобслуживания далеко не всегда удовлетворяет жителей любого российского города, и Рязань здесь не исключение. Недовольные пациенты и их близкие ищут различные способы добиться справедливости. Кто-то выносит свой протест в соцсети, другие обращаются в правоохранительные органы или суд, третьи усиленно ищут квалифицированных специалистов, которые могли бы исправить ошибки коллег.

«Из такой больницы хочется бежать»

Губернатор Павел Малков уже в первый год своего пребывания на этой должности обозначил здоровье жителей региона одним из своих приоритетов. Региональным властям удалось создать условия для строительства новых медучреждений. В Рязани — это поликлиника городской больницы № 11 в Песочне и военный госпиталь, строящийся на средства Минобороны на территории этого же микрорайона. Но миллиардных инвестиций для вывода системы здравоохранения на более высокий качественный уровень явно недостаточно. Понимая это, губернатор решил всерьез взяться за работу с кадрами. Прежде всего речь идет о больничном топ-менеджменте, то есть главврачах, ведь поток претензий к докторам и состоянию самих медучреждений зачастую вызван недоработками со стороны руководителей такого ранга.

«Я же вижу обращения в соцсетях, там зачастую просто кошмар, начиная от вопросов вежливости в приемном покое и заканчивая чудовищным состоянием даже не палат, а кроватей, на которых пациенты лежат. Очевидно, что из такой больницы хочется сбежать как можно быстрее. И это вопрос только к главврачу. То есть, если нет КТ (компьютерная томография) — это вопрос к Минздраву, а если кровать 30 лет не ремонтировали, то куда смотрел главный врач, неужели он не мог решить эту проблему», — заявил Малков на заседании облправительства 9 июля.

А спустя две с небольшим недели глава региона лично встретился и откровенно поговорил с главврачами рязанских больниц. Фактически он открытым текстом предупредил руководителей медучреждений, за какие вещи они могут расстаться с должностью.

«Недопустимые в медучреждениях вещи будем жёстко пресекать. Такие, как передача информации об умерших ритуальным агентствам, навязывание услуг коммерческих медорганизаций, разные формы поборов», — цитирует губернаторские слова его же собственный телеграм-канал.

Медбригада быстрого реагирования

Общение с капитанами больничной индустрии, видимо, так впечатлило руководителя области, что затронутые на упомянутой встрече проблемы всплыли на заседании регионального правительства 31 июля. Малков дал понять, что отныне главврачи сами будут отвечать на жалобы в соцсетях.

«Система реагирования на жалобы должна у нас работать максимально эффективно. Все значимые учреждения области со временем должны работать напрямую в системе „Инцидент Менеджмент“ — от управляющих компаний до медицинских учреждений, домов культуры и так далее», — отметил губернатор.

Помочь топ-менеджерам от здравоохранения разобраться в бурном потоке претензий поручено Минздраву и Центру управления регионом.

Губернаторская инициатива вроде бы выглядит эффектно, но наводит на не очень оптимистичные размышления. Главврач — это, как правило, высокопрофессиональный, практикующий медик, в обязанности которого входит еще и управление коллективом в десятки, а то и в сотни человек и имущественным комплексом площадью в несколько тысяч квадратных метров. Если частью его должностных обязанностей станет работа с жалобами, нагрузка резко возрастет, а качество менеджмента едва ли.

В связи с этим логичным было бы возложить обработку и анализ жалоб на чиновников Минздрава и уже упомянутого Центра управления регионом. Результат такого мониторинга с конкретными предложениями может каждую неделю направляться руководителю медучреждения, который в течение ближайших семи дней может сделать оргвыводы и принять необходимые решения, обнародовав их в соцсетях. Такой алгоритм сделает эффективной работу профильных ведомств, не создаст супернагрузку для главврачей, а главное, поможет рязанцам, недовольным качеством медобслуживания, получить оперативную обратную связь.