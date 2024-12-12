Павел Малков: Держим курс на развитие экономики и укрепление соцсферы

Губернатор Павел Малков принял участие в заседании Рязанской областной Думы, на котором был рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором окончательном чтении.

Губернатор отметил, что бюджет сбалансированный и сформирован на основе базового прогноза социально-экономического развития области с умеренным ростом по всем показателям. Документ имеет социальную направленность, но вместе с тем ориентирован на развитие региона без неоправданных ожиданий. Павел Малков сделал акцент на приоритетах, на которые заложено финансирование. «Несмотря на препятствия, держим курс на развитие экономики, укрепление социальной сферы, решаем вопросы, которые оставались без внимания многие годы. Планы серьезные, люди ждут результатов, позитивных изменений, и мы должны их обеспечить, – сказал он. – Приоритет трехлетнего бюджета – безусловное исполнение социальных обязательств. Поддержка участников СВО и их близких, семей с детьми, граждан, которым нужна особая забота государства. Расходы на выполнение социальных обязательств заложены в полном объеме». Драйверами экономики Павел Малков назвал промышленность и сельское хозяйство, где по итогам десяти месяцев года идет существенный рост, превышающий средние показатели по стране и ЦФО. Поддержка предприятий будет продолжена, максимальное содействие – компаниям, которые вкладываются в технологическое обновление, инвесторам, реализующим новые проекты и создающим рабочие места.

Павел Малков подчеркнул важность поддержки федерального центра, которую регион получает в серьезных объемах. Дополнительные трансферты на следующие три года превысят 64 млрд рублей, из них на нацпроекты будет направлено свыше 61 миллиарда. Предстоит большая работа по новым нацпроектам: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь». Много планов в сферах здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, ЖКХ и благоустройства.

Губернатор заявил, что начнется строительство школ в Дашково-Песочне и на Московском шоссе Рязани. В Ряжске и Александро-Невском появятся новые детсады. Впервые заложены средства на капремонт и оснащение дошкольных учреждений. Продолжится обновление общественного транспорта. В дорожном фонде предусмотрено 7,5 млрд на начало строительства моста через Оку. В приоритетах также остается ремонт автодорог. По словам Павла Малкова, будет существенно больше средств на развитие и обновление инфраструктуры. Списание 2/3 задолженности регионам по бюджетным кредитам, предусмотренное решением Президента РФ, дает для этого большие возможности. Это порядка 15 млрд рублей на трехлетний период, из них 3,5 млрд в следующем году. Половина средств пойдет на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Начнется новый этап переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшего депутатского контроля, который позволяет более качественно решать задачи.

Об основных параметрах трехлетнего бюджета, с учетом внесенных поправок, доложила министр финансов региона Марина Наумова. По итогам обсуждения областной бюджет на ближайшие три года был принят.