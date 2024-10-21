Павел Малков дал старт сезону «Ночной хоккейной лиги» в Рязанской области

20 октября в рязанском дворце спорта «Олимпийский» прошла торжественная церемония открытия регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Участников приветствовал губернатор Павел Малков.

В день старта сезона «Ночной хоккейной лиги» прошел матч за «Кубок открытия». Сыграли финалисты прошлого сезона: «РГВВДКУ» из Рязани и «ССК» из Сасова.

Павел Малков отметил: «Рязанская область по-прежнему в лидерах по количеству команд и организации игр. В этом сезоне сыграют 50 команд и более тысячи рязанских хоккеистов-любителей в четырёх дивизионах. Ночная хоккейная лига стала важной частью спортивной жизни Рязанской области. Позитивных эмоций, спортивной удачи и ярких игр всем участникам!».