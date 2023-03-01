Павел Малков дал поручения по обращениям рязанцев в социальных сетях

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассмотрел обращения жителей в социальных сетях.

Как отметил глава региона, комментарии с описанием проблем он регулярно пересылает коллегам для работы, некоторые комментарии выносятся на заседания правительства. В этот раз на повестке — вопросы здравоохранения и благоустройства.

Первое обращение поступило от Надежды из Рязани, которая пожаловалась на отсутствие тест-полосок для диабетиков в поликлинике №11. Глава областного минздрава Александр Пшенников объяснил, что с женщиной связались и выдали тест-полоски. Павел Малков отметил, что в подобных случаях нужно обращаться к руководству поликлиники, и поручил обратить внимание на разъяснительную работу с пациентами.

Автор другого обращения посетовала, что в поликлинике №2 нет кардиолога. Александр Пшенников отметил, что работают три специалиста, но почасовая нагрузка у всех разная. В ближайшее время появится ещё один специалист. Павел Малков поручил наладить информирование пациентов.

Галина из Путятинского района попросила помочь решить вопрос с освещением в селе Песочня, через которое проходит оживлённая трасса. Заявительница также пожаловалась, что в селе негде организовать свой досуг — нет дома культуры. Глава регионального минтранса Павел Супрун пообещал сделать освещение в текущем году. Глава муниципалитета Валерий Рябков рассказал о планах разработки документации на строительство ДК с дальнейшим участием в конкурсе на предоставление субсидии на эти цели.

Жительница Скопина спросила, когда отремонтируют улицы в микрорайоне Заречный. Глава администрации Ирина Ланина отметила, что в 2023 году три дороги в этом микрорайоне капитально отремонтируют. Речь идёт об улицах Первомайская, Клубная и Заводская. Работы должны завершиться до 10 августа.

Рязанка Ольга написала, что у неё во дворе провели ремонт теплосети, но уже несколько месяцев не восстанавливают благоустройство на месте работ. Мэр Елена Сорокина пояснила, что работы проводились в ноябре, и восстановить благоустройство не позволили погодные условия. С наступлением тёплой погоды все работы будут выполнены. Губернатор поручил держать вопрос на контроле.