Павел Малков: Берём обязательства отремонтировать 20 школ в 11 муниципалитетах

В Рязанской области взяли обязательство отремонтировать 20 школ в 11 муниципалитетах. На эти цели федеральный бюджет выделил почти миллиард рублей, ещё 132 миллиона предоставит бюджет региона. Об этом во время заседания правительства 18 января заявил губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, результаты капитального ремонта должны быть такими, как ожидает президент России, как ждут жители Рязанской области. Соответственно необходим качественный контроль выполнения работ.

По словам губернатора, в прошлом году некоторые сложные вопросы приходилось решать в авральном режиме. Подрядчики пользовались тем, что директора учебных заведений не строители, решая проблемы в свою пользу. Такого быть больше не должно, отметил Павел Малков.

Глава региона предупредил о готовящемся визите в Рязанскую область министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Ход капитального ремонта школ будет в числе обсуждаемых вопросов.

Малков напомнил, что в прошлом году в Рязанской области отремонтировали 19 образовательных учреждений, большинство — в сельской местности.

— Учебный процесс приведен в этих школах к современному формату. Работу по программе продолжим и в текущем году. Берем обязательства отремонтировать 20 школ в 11 муниципалитетах, — цитирует губернатора пресс-служба правительства.