«Паутина» помогла сотрудникам ГИБДД выявить ряд нарушений в Рязанской области

В среду, 22 марта, сотрудники Госавтоинспекции проводили комплексные рейдовые мероприятия для пресечения нарушений ПДД с помощью системы «Паутина».
Выявлен водитель за рулём ТС, лишённый права управления. Кроме того, в пяти случаях водители управляли транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
Система «Паутина» повышает эффективность работы ГИБДД по дорожной безопасности. Её используют как строевые подразделения Госавтоинспекции, так и Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.
В «поле зрения» комплекса попадают все ТС, проезжающие через участки улично-дорожной сети с установленными автоматизированными комплексами фиксации административных правонарушений.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются, – сообщили в УМВД по Рязанской области.
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