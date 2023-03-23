«Паутина» помогла сотрудникам ГИБДД выявить ряд нарушений в Рязанской области

В среду, 22 марта, сотрудники Госавтоинспекции проводили комплексные рейдовые мероприятия для пресечения нарушений ПДД с помощью системы «Паутина».

Выявлен водитель за рулём ТС, лишённый права управления. Кроме того, в пяти случаях водители управляли транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

Система «Паутина» повышает эффективность работы ГИБДД по дорожной безопасности. Её используют как строевые подразделения Госавтоинспекции, так и Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

В «поле зрения» комплекса попадают все ТС, проезжающие через участки улично-дорожной сети с установленными автоматизированными комплексами фиксации административных правонарушений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются, – сообщили в УМВД по Рязанской области.