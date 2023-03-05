Патруль полиции задержал в Рязани обвиняемого в кражах мужчину, скрывавшегося от суда

Патрульные полицейские задержали в Московском районе Рязани обвиняемого в кражах мужчину, который уклонялся от суда. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП на улице Великанова обратили внимание на подозрительного прохожего, похожего по ориентировке на недавно объявленного в федеральный розыск гражданина.

Правоохранители остановили мужчину. Проверка по информационным базам показала, что это 27-летний житель Рязани, ранее судимый за грабёж и незаконное хранение наркотиков, в настоящее время обвиняемый в кражах.

В начале 2023 года следователь ОМВД по Московскому району Рязани направил в суд уголовное дело. Обвиняемый на судебные заседания не являлся, поэтому суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Патрульные полицейские передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам уголовного розыска. По решению суда рязанца заключили в следственный изолятор.