Патриотическая акция «Российский триколор» проходит в Рязанской области

В Рязанской области в честь празднования Дня России проходит патриотическая акция по раздаче ленточек «Российский триколор».

Ежегодно эта всероссийская акция проводится в честь главного государственного праздника. Её цель — воспитать у граждан чувство патриотизма, гражданской ответственности, уважения к истории своей страны и её символам.

В День России волонтеры раздают жителям региона ленточки — триколоры, которые символизируют единство народа и причастность каждого к судьбе страны.

Добровольцы рассказывают о значении цветов российского флага и истории праздника. Акция традиционно проводится в общественных местах.

В Рязани она проходит на пл. Ленина, пл. Победы, пл. Театральная, а также в скверах имени А. В. Александрова и 60-летия Победы. В рамках Всероссийской акции планируется раздать более 600 ленточек.