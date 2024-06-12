Среда, 12 июня, 2024

Патриотическая акция «Российский триколор» проходит в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской области в честь празднования Дня России проходит патриотическая акция по раздаче ленточек «Российский триколор».

Ежегодно эта всероссийская акция проводится в честь главного государственного праздника. Её цель — воспитать у граждан чувство патриотизма, гражданской ответственности, уважения к истории своей страны и её символам.

В День России волонтеры раздают жителям региона ленточки — триколоры, которые символизируют единство народа и причастность каждого к судьбе страны.

Добровольцы рассказывают о значении цветов российского флага и истории праздника. Акция традиционно проводится в общественных местах.

В Рязани она проходит на пл. Ленина, пл. Победы, пл. Театральная, а также в скверах имени А. В. Александрова и 60-летия Победы. В рамках Всероссийской акции планируется раздать более 600 ленточек.

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