Патриарх Кирилл вручил Павлу Малкову орден святого князя Даниила Московского II степени

В воскресенье, 2 июня, губернатору Рязанской области Павлу Малкову патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден святого князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщает ТКР.

Орден учредила Русская Православная Церковь в 1988 году определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного синода. Его вручают за заслуги в возрождении духовной жизни России.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, Патриарх Кирилл освящал храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ему сослужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.