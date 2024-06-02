Воскресенье, 2 июня, 2024

Патриарх Кирилл вручил Павлу Малкову орден святого князя Даниила Московского II степени

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

В воскресенье, 2 июня, губернатору Рязанской области Павлу Малкову патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден святого князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщает ТКР.

Орден учредила Русская Православная Церковь в 1988 году определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного синода. Его вручают за заслуги в возрождении духовной жизни России.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, Патриарх Кирилл освящал храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ему сослужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани заметили возгорание у пекарни «Лесок»

Новости Рязани
Видео сняли очевидцы.

В Касимове прошел фестиваль воздушных змеев

Новости Касимова
Также в рамках фестиваля состоялся второй этап открытого Чемпионата и первенства по автокроссу на кубок г. Касимова.

В Рязани произошла массовая авария

Новости Рязани
Сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Велосипедист потерял сознание во время движения в Новомичуринске

Новости Рязани
Сначала была информация, что мужчину сбили на пешеходном переходе.

Рязанцы засняли кортеж патриарха Кирилла

Новости Рязани
Богослужение началось в воскресенье, 2 июня, в 10:00.