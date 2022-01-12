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Среда, 12 января, 2022
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Пассажиры экспресса «Рязань — Москва» пожаловались на поездку в неотапливаемых вагонах

Александр Ильин

Пассажиры, отправившиеся в Москву из Рязани на фирменном экспрессе, рассказали о неотапливаемых вагонах, пишет «Новая газета». 

Инцидент случился 11 января. Пассажирам утреннего рейса объявили, что четыре вагона не отапливаются. 

Как пояснил один из очевидец, людей стали размещать в тёплых вагонах. Однако уже на станции Рыбное в поезд садились пассажиры с билетами на эти места, из-за чего возникали конфликты.

«После Голутвина отапливаемые вагоны были набиты уже настолько, что люди в них стояли буквально плечом к плечу», — сказал собеседник издания. 

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Как позже выяснили пассажиры экспресса, о неотапливаемых вагонах было известно до продажи билетов. 

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