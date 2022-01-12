Пассажиры экспресса «Рязань — Москва» пожаловались на поездку в неотапливаемых вагонах

Пассажиры, отправившиеся в Москву из Рязани на фирменном экспрессе, рассказали о неотапливаемых вагонах, пишет «Новая газета».

Инцидент случился 11 января. Пассажирам утреннего рейса объявили, что четыре вагона не отапливаются.

Как пояснил один из очевидец, людей стали размещать в тёплых вагонах. Однако уже на станции Рыбное в поезд садились пассажиры с билетами на эти места, из-за чего возникали конфликты.

«После Голутвина отапливаемые вагоны были набиты уже настолько, что люди в них стояли буквально плечом к плечу», — сказал собеседник издания.

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Как позже выяснили пассажиры экспресса, о неотапливаемых вагонах было известно до продажи билетов.