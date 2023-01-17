Вторник, 17 января, 2023
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Пассажирка сгоревшего дотла автобуса в Чебоксарах рассказала о героизме водителя

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Жительница Чебоксар рассказала о первых минутах пожара в маршрутке № 101, сообщил портал «Про Город».

Инцидент произошел рано утром во вторник. На кольце по проспекту И. Яковлева загорелся автобус марки Iveco. Он сгорел дотла.

Пассажирка пояснила, что маршрутка была полная. В салоне пахло соляркой. Пожар возник в районе коробки передач. По ее словам, водитель оперативно всех вывел на улице, благодаря чему никто не пострадал.

«Внимательно проследил, чтобы все пассажиры вышли, потом вышел сам. Большое ему спасибо!» – отметила женщина.

Она добавила, что он проявил мужество и хладнокровие, сразу затормозил в безопасном месте ближе к бордюру, увидев огонь.

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