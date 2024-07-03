Министерство внутренних дел России разработало законопроект, согласно которому у жителей будут изымать паспорта в случае, если их предъявляют не владельцы удостоверения, сообщает Парламентская газета.

Изменения вносятся в статью 11 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и 9 «О гражданстве Российской Федерации» Федерального закона. Органы исполнительной власти и пограничная служба безопасности РФ смогут изымать документ в случае, если он недействителен или предоставляется лицом, не являющимся владельцем паспорта, гласят нововведения. Тем не менее, предусматривается, что взамен гражданину выдадут временный документ, удостоверяющий личность и дающий право на въезд на территорию РФ.

К недействительному статусу паспорта также приравнивается внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования, если будет принят.