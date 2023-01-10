Пару закладчиков из Рязани задержали в Шиловском районе

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из МО МВД Шиловский задержали сожителей из Рязани по подозрению в бесконтактном сбыте наркотиков. Подробности сообщили в региональном главке МВД.

Полицейские остановили на трассе в Шиловском районе автомобиль, в котором передвигались 21-летний житель областного центра и его 22-летняя сожительница. При личном досмотре у женщины нашли упаковку с 42 граммами производного N-метилэфедрона. Кристаллическое вещество было расфасовано в десятки небольших свёртков и предназначалось для сбыта через закладки.

По предварительным данным, злоумышленники проживали в Рязани и работали на нелегальный интернет-магазин по сбыту запрещённых веществ. По указаниям сообщников пара посещала райцентры региона для закладки наркотиков в тайники.

Следователи и оперативники собрали доказательства причастности подозреваемых к сбыту наркотических средств в Скопине и Ряжске.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина арестован, женщина находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители устанавливают других участников преступной сети в Рязанской области.