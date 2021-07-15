Партия «Новые люди» помогла благоустроить набережную Оки в Касимове

Убрать мусор, спилить сорняки и скосить траву на набережной Оки в Касимове удалось благодаря конкурсу «Марафон идей». Дмитрий Детинов разработал концепцию благоустройства, нашел время и средства на ее реализацию.
Вадим Польевтов отметил, что в Касимове уже не первый раз.
Местные жители, не привыкшие к вниманию со стороны властей, были удивлены инициативе Польевтова и Детинова. Мужчина, представившийся Василием, рассказал, что горожане давно не видели подобного.
В Рязанской области партия «Новые люди» помогает реализовывать три проекта, победивших в конкурсе «Марафон идей». Среди них благоустройства набережной в Касимове, создание спортивного клуба в поселке Листвянка и обустройство дворовой территории, предложенное Галиной Малаховой.