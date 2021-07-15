Партия «Новые люди» помогла благоустроить набережную Оки в Касимове

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Убрать мусор, спилить сорняки и скосить траву на набережной Оки в Касимове удалось благодаря конкурсу «Марафон идей». Дмитрий Детинов разработал концепцию благоустройства, нашел время и средства на ее реализацию.

— Проект разработали специально для жителей моего родного города. Уверен, что вместе мы сделаем еще много хорошего и полезного для людей, а сам Касимов со временем значительно преобразится, — подчеркнул Дмитрий Детинов.

Вадим Польевтов отметил, что в Касимове уже не первый раз.

— Я считаю, что инициативы местных жителей необходимо поддерживать, оказывать им помощь. К тому же это сближает людей, объединяет их для решения серьезных задач, — подчеркнул Польевтов.

Местные жители, не привыкшие к вниманию со стороны властей, были удивлены инициативе Польевтова и Детинова. Мужчина, представившийся Василием, рассказал, что горожане давно не видели подобного.

— Вместо того, чтобы заниматься личными делами, они проводят выходные вместе с нами, спиливают ветки, убирают набережную, — заметил касимовец.

В Рязанской области партия «Новые люди» помогает реализовывать три проекта, победивших в конкурсе «Марафон идей». Среди них благоустройства набережной в Касимове, создание спортивного клуба в поселке Листвянка и обустройство дворовой территории, предложенное Галиной Малаховой.