28.1 C
Рязань
Четверг, 15 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитикаТоп новость

Партия «Новые люди» помогла благоустроить набережную Оки в Касимове

7info
Партия «Новые люди» помогла благоустроить набережную Оки в Касимове
- Advertisement -

Убрать мусор, спилить сорняки и скосить траву на набережной Оки в Касимове удалось благодаря конкурсу «Марафон идей». Дмитрий Детинов разработал концепцию благоустройства, нашел время и средства на ее реализацию.

—  Проект разработали специально для жителей моего родного города. Уверен, что вместе мы сделаем еще много хорошего и полезного для людей, а сам Касимов со временем значительно преобразится, — подчеркнул Дмитрий Детинов.

Вадим Польевтов отметил, что в Касимове уже не первый раз.

Я считаю, что инициативы местных жителей необходимо поддерживать, оказывать им помощь. К тому же это сближает людей, объединяет их для решения серьезных задач, — подчеркнул Польевтов.

Местные жители, не привыкшие к вниманию со стороны властей, были удивлены инициативе Польевтова и Детинова. Мужчина, представившийся Василием, рассказал, что горожане давно не видели подобного.

Вместо того, чтобы заниматься личными делами, они проводят выходные вместе с нами, спиливают ветки, убирают набережную,  — заметил касимовец.

В Рязанской области партия «Новые люди» помогает реализовывать три проекта, победивших в конкурсе «Марафон идей». Среди них благоустройства набережной в Касимове, создание спортивного клуба в поселке Листвянка и обустройство дворовой территории, предложенное Галиной Малаховой.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]