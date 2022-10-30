Партия «Новые люди» предлагает проверить мусорный полигон в Зеленино с привлечением общественности

Депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов предложил организовать проверку организации, эксплуатирующей мусорный полигон в селе Зеленино Рыбновского района. Парламентарий от партии «Новые люди» считает, что к проверке нужно привлечь общественный совет с делегатами из жителей близлежащих сёл и экозащитниками.

От местных жителей не раз поступали жалобы на завоз на полигон мусора фурами-сцепками из других регионов. Фото, видео и другие свидетельства появляются в соцсетях. Инспекторы ГИБДД не раз штрафовали водителей фур за нарушения при перевозке мусора.

Глава администрации Рыбновского района на запросы Вадима Польевтова сообщила, что с компанией-эксплуатантом полигона расторгается соглашение и готовится экологическая экспертиза для установления фактического количества захороненного мусора.

По официальным данным, полигон заполнен не больше чем на 10%. Жители Рыбновского района с недоумением отмечают, что гора мусора выросла в несколько раз выше забора только за период 2020-2022 годов, а фуры-сцепки приезжают каждый день.

Депутат предлагает провести экспертизу максимально прозрачно и публично, чтобы ни у кого не было оснований усомниться в её качестве.

Вадим Польевтов: «Считаю, что необходимо, чтобы этот процесс был прозрачным, понятным и легитимным. До начала этой проверки необходимо организовать общественный совет, в который вошли бы представители экологозащитного сообщества Рязанской области, жители близлежащих сёл, а также представителя партии «Новые люди»

Своё предложение Вадим Польевтов направил главе администрации Рыбновского района и первому зампреду областного правительства Анне Росляковой.

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