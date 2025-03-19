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Фото: МЦУ Рязань
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Парковка на газонах в Рязани фиксируется в автоматическом режиме

Анастасия Мериакри

В Рязани парковка на газонах фиксируется в автоматизированном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

Сотрудник на автомобиле объезжает точки по заданному маршруту, фиксируя нарушения с помощью комплекса. Это позволило в разы увеличить количество зафиксированных фактов таких нарушений. На основе полученных данных: 

  • выносятся определения о возбуждении административного дела; 
  • выполняется запрос в правоохранительные органы о предоставлении персональных данных владельцев автомобилей; 
  • после чего на водителей налагается штраф по итогам административной комиссии. 

Система интегрирована с порталом Госуслуг, что предоставляет возможность получать уведомления о штрафах и оплачивать их через портал. Если личный кабинет на Госуслугах отсутствует, штраф, размер которого составляет 1000 рублей, приходит в письменном виде по почте. 

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