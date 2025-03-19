Парковка на газонах в Рязани фиксируется в автоматическом режиме

В Рязани парковка на газонах фиксируется в автоматизированном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

Сотрудник на автомобиле объезжает точки по заданному маршруту, фиксируя нарушения с помощью комплекса. Это позволило в разы увеличить количество зафиксированных фактов таких нарушений. На основе полученных данных:

выносятся определения о возбуждении административного дела;

выполняется запрос в правоохранительные органы о предоставлении персональных данных владельцев автомобилей;

после чего на водителей налагается штраф по итогам административной комиссии.

Система интегрирована с порталом Госуслуг, что предоставляет возможность получать уведомления о штрафах и оплачивать их через портал. Если личный кабинет на Госуслугах отсутствует, штраф, размер которого составляет 1000 рублей, приходит в письменном виде по почте.