Парень омской школьницы рассказал, как убивал семью своей девушки по ее просьбе

Стали известны показания 17-летнего жителя Омской области, которого обвиняют в убийстве семью своей 14-летней девушки, пишет КП.

Трагедия произошла 22 января в селе Юрьевка. Изверг зарезал 36-летнюю мать возлюбленной, 38-летнего отчима, и ее 10-летнюю сестру-инвалида.

Выяснилось, что любовь у подростков взыграла лишь летом 2021 года. Мать и отчим были против их отношений. Дело в том, что 17-юноша – ранее судимый парень, поклонник блатной романтики. В итоге родители запретили девочке общаться с поклонником.

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Вскоре девочка предложила ему убить родителей и сестру. Изначально девочка планировала отравить семью снотворным, но в итоге молодые решили учинить настоящую кровавую баню.

Сначала парень напал на спящего отчима, который стал оказывать сопротивление. Однако несколько ударов ножом оказались смертельными для защитника семьи. Затем злоумышленник добрался до матери возлюбленной, которая пыталась спрятаться от душегуба в детской. Он нанес удар область живота, однако жертва убежала в коридор.

«В это время проснулась 10-летняя сестра и встала на колени на кровати, я схватил ее и перерезал горло», – признался убийца.

После этого он отправился добивать женщину, которая пыталась открыть дверь с веранды, но сбежать не успела. Изверг нанес ей несколько ударов ножом по телу. Вернувшись в помещение, он увидел, что 10-летняя девочка жива и держится за горло. Тогда парень схватил ее нанес удар ножом в область тела, повалил ее и стал наносить удары ручкой ножа по голове и лицу.

Наконец, юноша вернулся к умирающей женщине, которая хрипела, и пнул ее два раза ногой по голове.