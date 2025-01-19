Парад планет всё изменит. Глоба рассказал, что произойдёт на неделе с 20 по 26 января

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 20 по 26 января. По его словам этот период пройдёт под девизом: Пусть совершенство недостижимо, но к нему стоит стремиться.

Неделя стремительного продвижения, неожиданных договоренностей и важных решений. Перемены и успехи придут к тем, кто активно работает и не сидит, сложа руки. А вот те, кто привык плыть по течению – вполне смогут поймать комфортную волну и ждать, чем все завершится. Но остаться совсем в стороне от круговорота вряд ли получится.

Центральное событие предстоящей недели – это Парад планет. С 21 января мы сможем видеть 6 планет на ночном небе: Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Венера и Юпитер.

— Это несёт перевороты не только в политике и мировых явлениях, но и в общечеловеческих тенденциях. Смотрите дальше, планируйте великое, делайте важное здесь и сейчас, — пишет астролог. Реклама

Солнце уже в воскресенье переходит в знак Водолея. Произойдёт это в 23:00 по Московскому времени. Так что все рождённые на неделе детки уже будут принадлежать к космическому братству воздушного знака.

Интриги и хитросплетения сопровождают события недели. Здесь важно не обмануться предложениями и хорошо все анализировать. Вы не раз усомнитесь в принятых решениях, но надежные друзья помогут выбрать верный путь.

— В общественной сфере сильные и властные становятся примиряющей стороной. Авторитетные лидеры, реформаторы и люди с новым подходом буквально на ходу стараются изменить текущие программы и показать людям иную сторону. Не всё пойдет так гладко, как казалось изначально, но именно воля к переменам будет движущей силой, — рассказывает Богдан Глоба.

Для личности время использовать энергию Парада планет и шансы, которые он приносит. Творческие, интеллектуальные и деловые потоки расширяются, предоставляя возможности для реализации задуманного. Хватайтесь буквально за все, что преподносит Судьба. Не засиживайтесь на месте и получите результат уже в самое ближайшее время.

Активно участвуйте в общественных процессах и не сторонитесь коллектива. И вместе с тем, необходимо не выпускать дело из рук. Только от ваших решительных действий будет зависеть ваш же успех. Всё, что сейчас происходит с личностью – это пороги роста через преодоление.

В рабочей сфере творческий подход определяет развитие. Внедряйте новое, не боясь отказаться от привычного. Подтяните коллектив в нужном направлении. Проведите кадровые перестановки. Вложения в собственное дело.

Любовные истории раскручиваются в море чувств. Но важно не потерять то, чем дорожите, даже если новые знакомства зовут окунуться в омут с головой. Ищущим любви вполне может повезти в будние.

20 января, понедельник: согласие в делах, удачи в личных и общественных направлениях. Мощные возможности перемежаются с расходами. Но чем больше сил вложите, тем лучше результат. Доверяйте своему чутью.



21 января, вторник: с самого утра остерегайтесь обманов. Днем придется отстаивать интересы со всей прытью. И только к вечеру дела выруливают в понятное русло. День взрывной и неспокойный.



22 января, среда: события большие и малые захлестывают с головой. Интересные предложения и встречи. Хорошие перспективы для тех, кто схватывает на лету. Но избегайте экстрима.



23 января, четверг: днём отдайте предпочтения важным шагам и решениям. Прибыль для деятельных и укрепление положения. Но к вечеру сбавляйте активность – время взрывное.



24 января, пятница: в делах на помощь придут вышестоящие и друзья. Не обращайте внимания на то, что срывается и уходит – сконцентрируйтесь на текущих задачах. Интересные встречи вечером.



25 января, суббота: событийный сумбур сменяется интересными событиями после полудня. Совместная деятельность приносит результаты. Не забывайте тех, кто помогал вам и помогите им в ответ. В спорах получается найти компромиссы.



26 января, воскресенье: мошенники и обманщики с самого утра на острие атаки, так что не дайте себя обмануть. Во второй половине дня событийный поток захватывает и несет к новым рубежам. Внимание к пище.