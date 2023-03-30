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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.
По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.
В числе участников проекта оказалась пара из Рязани – 31-летняя Татьяна и 35-летний Дмитрий. Татьяна работает в строительной компании, ее молодой человек – мастер по установке окон. Влюбленные познакомились в социальных сетях. Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 400 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет необычный торт.
Ради победы в шоу Татьяне и Дмитрию предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 30 марта в 19:00 на телеканале «Пятница!»

Возрастное ограничение 16+

Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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