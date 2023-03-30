Пара из Рязани сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Рязани – 31-летняя Татьяна и 35-летний Дмитрий. Татьяна работает в строительной компании, ее молодой человек – мастер по установке окон. Влюбленные познакомились в социальных сетях. Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 400 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет необычный торт.

Ради победы в шоу Татьяне и Дмитрию предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Рязани победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 30 марта в 19:00 на телеканале «Пятница!»

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