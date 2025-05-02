Пара из Рязани рассказала о своих семейных традициях к 30 годам брака

Евгений и Светлана Балашовы отметили 30 лет брака. Историю их любви рассказывает «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

Молодые люди познакомились в 1994 году, их мамы вместе работали. Как-то Свету попросили завезти документы в дом Евгения. В гостях девушку угостили чаем, а вечером Евгений, как историй джентельмен, пошёл провожать Светлану. Через месяц он познакомил девушку со своими друзьями. Тогда ещё она не понимала, что эти молодые люди станут и её друзьями на всю жизнь.

Через год возлюбленные сыграли свадьбу, торжество выпало на Красную горку. У пары родилась дочь на месяц раньше срока. Родители смеются, что это стало определяющим в её характере — стремится всё сделать быстрее.

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У семьи Балашовых сложились свои традиции. Вместе они выезжают на природу с палатками, берут с собой друзей, весёлой компанией встречают Новый год. Зимой катаются с горок и ездят в Солотчу на лыжные прогулки, не забыв взять термос с настоем шиповника. Последние дни лета семья проводит, путешествуя по России. А самая главная семейная традиция Балашовых, как и у многих пар, — это дача.