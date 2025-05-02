Пятница, 2 мая, 2025
3.1 C
Рязань
Семья и отношения

Пара из Рязани рассказала о своих семейных традициях к 30 годам брака

Анастасия Мериакри

Евгений и Светлана Балашовы отметили 30 лет брака. Историю их любви рассказывает «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

Молодые люди познакомились в 1994 году, их мамы вместе работали. Как-то Свету попросили завезти документы в дом Евгения. В гостях девушку угостили чаем, а вечером Евгений, как историй джентельмен, пошёл провожать Светлану. Через месяц он познакомил девушку со своими друзьями. Тогда ещё она не понимала, что эти молодые люди станут и её друзьями на всю жизнь. 

Через год возлюбленные сыграли свадьбу, торжество выпало на Красную горку. У пары родилась дочь на месяц раньше срока. Родители смеются, что это стало определяющим в её характере — стремится всё сделать быстрее. 

Реклама

У семьи Балашовых сложились свои традиции. Вместе они выезжают на природу с палатками, берут с собой друзей, весёлой компанией встречают Новый год. Зимой катаются с горок и ездят в Солотчу на лыжные прогулки, не забыв взять термос с настоем шиповника. Последние дни лета семья проводит, путешествуя по России. А самая главная семейная традиция Балашовых, как и у многих пар, — это дача. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.