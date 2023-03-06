«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский выступит в Рязанской филармонии

В Рязанской филармонии 22 марта состоится концерт всемирно известного балалаечника Алексея Архиповского.
Виртуоз попал в Российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник». Алексей Архиповский срывает овации на самых престижных концертных площадках мира.
Музыкант признаётся, что инструмент для него – кладезь тайн и загадок, подобных пирамиде Хеопса. Он не устаёт их разгадывать и удивлять благодарную публику новыми открытиями.
Мастера нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые произвели переворот, заставив по-новому посмотреть на возможности скрипки и гитары.
Алексей Архиповский создал особый стиль игры на балалайке. Виртуоз сочетает аутентичные, гитарные и собственные оригинальные приёмы звукоизвлечения с «электрификацией» инструмента.
Организатор концерта — ООО «Нобед Букинг».
Концерт состоится в концертном зале Рязанской филармонии 22 марта в 19 часов.
Возрастное ограничение 12+
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