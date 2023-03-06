Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский выступит в Рязанской филармонии

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Фото с сайта Рязанской филармонии

В Рязанской филармонии 22 марта состоится концерт всемирно известного балалаечника Алексея Архиповского.

Виртуоз попал в Российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник». Алексей Архиповский срывает овации на самых престижных концертных площадках мира.

Музыкант признаётся, что инструмент для него – кладезь тайн и загадок, подобных пирамиде Хеопса. Он не устаёт их разгадывать и удивлять благодарную публику новыми открытиями.

Алексей Архиповский: «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать всё что угодно»

Мастера нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые произвели переворот, заставив по-новому посмотреть на возможности скрипки и гитары.

Алексей Архиповский создал особый стиль игры на балалайке. Виртуоз сочетает аутентичные, гитарные и собственные оригинальные приёмы звукоизвлечения с «электрификацией» инструмента.

Организатор концерта —  ООО «Нобед Букинг».

Концерт состоится в концертном зале Рязанской филармонии 22 марта в 19 часов.

Возрастное ограничение 12+

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