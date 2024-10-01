Пациентку с редкой формой внематочной беременности прооперировали рязанские врачи

В городской клинической больнице №8 в Рязани прооперировали женщину с редкой формой внематочной (эктопической) беременности после ЭКО. Об этом сообщается в группе учреждения.

33-летняя пациентка поступила в больницу в небольшими болями внизу живота. Ранее она перенесла 4 операции, одна из которых — кесарево сечение. Чтобы забеременеть, женщина сделала ЭКО. Однако при УЗ диагностике беременности врачи выявили, что плодное яйцо размером до 5 недель расположено в углу матки. Причем яйцо было значительного размера, а его расположение было таким, что угрожало обильным кровотечение во время операции.

Врачи приняли решение оперировать с мини-доступом. Операцию провели ассистент кафедры акушерства и гинекологии Рязанского государственного медицинского университета, врач акушер-гинеколог Елена Баклыгина и заместитель главного врача по медицинской части, врач акушер-гинеколог Алексей Маркин. Им удалось прооперировать пациентку с минимальной кровопотерей.

Сейчас, как рассказывают врачи, женщина находится под наблюдением врачей. Она восстанавливается после операции и готовится к последующему материнству.

Справка: Внематочной называют патологическую форму беременности, которая развивается вне полости матки. Среди причин материнской смертности после акушерских осложнений она занимает одну из лидирующих позиций во всем мире. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогает не только снизить этот показатель, но и использовать малоинвазивные и органосохраняющие методы лечения. Хирургическое лечение – основной метод лечения при любой форме внематочной беременности.