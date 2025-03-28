Овладел по-всякому, а потом не заплатил: рецидивист изнасиловал проститутку

В Екатеринбурге 30-летний ранее судимый мужчина обвиняется в изнасиловании 41-летней секс-работницы. Об этом пишет портал E1.ru.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело.

Подробности журналистам рассказала знакомая пострадавшей женщины. По её словам, Сергей договорился о встрече с Татьяной по телефону.

— Пришел, набросился на нее, овладел по-всякому, а потом не заплатил. Она пошла в полицию, написала заявление, прошла медосвидетельствование, — рассказала подруга секс-работницы. Реклама

Татьяна, чтобы отсечь риск нарваться на неадеквата, установила высокий ценник на секс — 10 тысяч рублей за час. Сергея это не остановило.

Вообще, подробности жизни 30-летнего мужчины, которые стали известны журналистам, могут шокировать. Выяснилось, что он был женат. С супругой Сергей познакомился, когда вышел из колонии после первой отсидки.

Пара поселилась в квартире женщины. Её сестра сообщила, что мужчина, когда трезвый, вполне адекватный, но, когда выпьет, становится агрессивным.

Второй раз он сел за угон машины «по пьяной лавочке». Супруга ждала его из колонии. 27 декабря прошлого года Сергей освободился, по этому поводу они с женой даже устроили романтический вечер.

Перед нападением на проститутку рецидивист избил свою жену.

— Они пришли домой, она залезла к нему телефон и увидела что-то лишнее. Он сильно ее избил. По лицу, голове, — рассказала сестра пострадавшей.

Через некоторое время в квартиру пришли полицейские и рассказали женщине, в чём обвиняют её мужа. Сейчас ему грозит до семи лет за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.