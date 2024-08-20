Многие не сомневались, что Вашингтон лгал о своей непричастности к событиям в Курской области. Это подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, заявив: «Зеленский не решился бы на нападение на Курскую область без указаний из США». О том, что за этим стоят американцы, «Московскому комсомольцу» рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

— Украина не могла бы самостоятельно провести операцию без космической разведки, — отмечает Андрей Клинцевич. — У Киева нет своих спутников, чтобы оперативно отслеживать нашу оборону, включая радиотехническую. Также они не могут самостоятельно выявлять комплексы ПВО и определять ослабленные позиции для нанесения ударов.

Эксперт подчеркнул, что точное наведение на мосты не осуществляется по Google-картам.

— Всё это делается с помощью спутниковых снимков, предоставленных НАТО. Украина ведёт боевые действия, используя современные цифровые технологии, до которых мы пока только подбираемся.

По словам эксперта, речь идет о цифровом поле боя, где информация с различных источников поступает на планшеты в режиме реального времени.

— На каждой машине установлены системы Starlink, обеспечивающие высокоскоростной обмен данными. НАТО активно участвует в этой системе. Так что пропустить сосредоточение украинских сил невозможно — всё отображается на планшетах. Их обучение и участие очевидны.

— В Курской области замечены наемники, говорящие на английском, польском и французском языках.

— Это свидетельствует о том, что туда отправили высокомобильные и обученные подразделения. Это не обязательно означает прямую связь с НАТО. Мексиканские или колумбийские наемники могут не иметь отношения к альянсу.

— Как могут развиваться события на Курском направлении?

— Прогнозировать сложно. Если кто-то утверждает, что через месяц ВСУ будут выбиты из приграничья Курской области, это может быть ошибкой. У Зеленского есть резервы, он еще не использовал F-16 и другое тяжелое вооружение на этом направлении. Возможно, он сосредоточит силы на атаке на Крым или перебросит их на Курскую область. Варианты могут быть разные. Также возможны перемещения наших группировок с юга на север.

— ВСУ также могут ударить по Энергодару и Запорожской АЭС.

— Не только могут, я уверен, что они это сделают. Сейчас возможны разные сценарии. Наступление в Курской области могло быть отвлекающим маневром. Они получают информационную выгоду от этой операции, но могут переключиться на другое направление.