Снижение аппетита или его полное отсутствие у домашних животных может быть первым сигналом заболевания. Если питомец отказывается от еды более суток, это повод для особого внимания. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринарный хирург, лауреат премии «Золотой скальпель» Елена Секач.

По её словам, такие симптомы, как рвота и диарея, могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. Например, рвота может быть нормальной реакцией у кошек при отрыгивании шерсти, однако повторение более двух раз в день требует обращения к врачу. Диарея, особенно в сочетании с рвотой, может привести к обезвоживанию, что опасно для жизни животного.

Ветеринар также обращает внимание на симптомы со стороны нервной системы: судороги, потеря координации, мышечная слабость и дрожь в отсутствии стресса. Кроме того, проблемы с дыханием, затруднённое мочеиспускание, одышка и изменения в окрасе слизистых оболочек требуют немедленного осмотра специалиста.

«Быстрая утомляемость, спутанность сознания, взгляд „направленный внутрь себя“, слюнотечение, повышенное потребление жидкости, обильное мочеиспускание, хромота или отсутствие опоры на одну из конечностей — поход к врачу не стоит откладывать», — сказала ветврач.

Елена Секач подчёркивает, что не стоит пытаться самостоятельно диагностировать заболевание. Признаки отравлений, инфекций и хронических недугов могут быть схожими, а точный диагноз возможен только с помощью лабораторных анализов и инструментальной диагностики.