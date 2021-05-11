Отопительный сезон в Великом Новгороде завершится 13 мая

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В четверг, 13 мая, в Великом Новгороде завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписано Сергеем Бусуриным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение приняли из-за стабилизации средней температуры воздуха. Напомним, для этого +8 градусов должны держаться на протяжении пяти дней.

В четверг владельцы котельных, обслуживающих жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, отключат отопление. Затем все предприятия приступят к подготовке тепловых сетей к новому сезону 2021/2022 года.