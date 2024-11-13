Откуда у людей появилось жгучее желание носить бордовый цвет и почему оно усилилось в 2024-м

Бордовый или цвет бургунди у большинства людей ассоциируется с осенью. Вспомните опадающую листву или школьную форму. Этот оттенок давно стал одним из самых популярных цветов осеннего гардероба.

Но этой осенью интерес к этому тону, кажется, взлетел до небес: по данным Google, в 2024 году по сравнению с прошлым годом резко возросло количество поисковых запросов на такие вещи бордового цвета, как лоферы, туфли на невысоком каблуке и кожаные куртки.

Инфлюенсеры и знаменитости активно делятся в социальных сетях образами в бордовом цвете и привлекают все больше внимания к этому оттенку. Зендая попала в заголовки модной прессы, появившись на недавнем мероприятии в кожаном платье бордового цвета от Louis Vuitton. А в новой рекламной кампании косметического бренда Хейли Бибер Rhode Александра Сент-Млё, девушка гонщика Формулы-1 Шарля Леклера, предстала в длинном бордовом тренче.

Повышенный интерес к бордовому цвету возник после популярности таких стилей, как «тихая роскошь» и «бабушка у моря «(одежда в этом стиле напоминает образы героинь фильмов Нэнси Мейерс), которые продвигали серо-коричневый, кремовый и другие нейтральные оттенки. По словам Гаэль Древе, основательницы бутика Frankie Shop в Манхэттене и Париже, бордовый и подобные ему оттенки — это «безопасный, и отнюдь не скучный способ добавить немного цвета, не будучи слишком смелым».

Ульяна Жеглова, по материалам NYTimes