Открытый диалог: 15 декабря пройдет встреча предпринимателей с Корпорацией МСП

Встреча рязанских предпринимателей с представителями Корпорации МСП переносится на 15 декабря.
Участники мероприятия — представители министерства экономического развития Рязанской области, МСП Банка, фондов поддержки, в онлайн-формате подключатся профильные структурные подразделения Корпорации.
Эксперты расскажут:
- какие финансовые меры поддержки сейчас действуют для бизнеса;
- как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
- какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
- как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;
- как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
- что такое Цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона.
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по адресу ул. Каширина, 1Б.
Начало 15 декабря в 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.