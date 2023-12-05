Вторник, 5 декабря, 2023
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Открытый диалог: 15 декабря пройдет встреча предпринимателей с Корпорацией МСП

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Встреча рязанских предпринимателей с представителями Корпорации МСП переносится на 15 декабря.

Участники мероприятия — представители министерства экономического развития Рязанской области, МСП Банка, фондов поддержки, в онлайн-формате подключатся профильные структурные подразделения Корпорации.

Эксперты расскажут:

  • какие финансовые меры поддержки сейчас действуют для бизнеса;
  • как получить кредит под поручительство, если не хватает залога;
  • какие программы льготного лизинга оборудования доступны предпринимателям;
  • как найти партнёров и новые рынки сбыта продукции;
  • как действовать и куда обращаться, если ваши права были нарушены;
  • что такое Цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна предпринимателям региона.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по адресу ул. Каширина, 1Б.

Начало 15 декабря в 11:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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