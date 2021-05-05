Открытие Private Banking рассказал своим клиентам об особенностях инвестирования на российском фондовом рынке

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29 апреля прошел бизнес-завтрак «Российский рынок акций: почему акции не боятся геополитики» для клиентов Открытие Private Banking.

Спикерами на мероприятии выступили Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Oткрытие Private Banking, и Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»). Они рассказали об особенностях российского рынка акций и практиках инвестиций в отечественные ценные бумаги.

Речь, в частности, шла о плюсах и минусах трех способов инвестирования: самостоятельных инвестиций, работы с личным брокером и передачи инвестиционных портфелей в доверительное управление. Эксперты рассказали, по каким критериям выбирать паевые инвестиционные фонды и стратегии доверительного управления, исходя из риск-аппетита инвестора и валюты инвестирования.

Одной из тем бизнес-завтрака стало фундаментальное управление инвестиционным портфелем с детальным анализом факторов, влияющих на цену и ценность акций.

Эксперты рассказали, как уменьшить риски при возникновении «пузырей» на фондовых рынках. Виталий Исаков и Андрей Шенк проанализировали ситуацию на фондовом рынке России, где индексы находятся на исторических максимумах, а также на фондовом рынке США – главном в мире и во многом определяющем инвестиционные стратегии состоятельных россиян.

Кроме того, гостей бизнес-завтрака познакомили с конкурентными преимуществами инвестиционных продуктов и услуг группы «Открытие».