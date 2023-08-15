Открытие поликлиники №14 после капитального ремонта планируется осенью

В здании 19 века подходят к завершению ремонтные работы, сообщает ГТРК «Ока».

Поликлиника №14 обслуживает почти 21 тысячу рязанцев – жителей ближайших улиц, а также Борок, Бутырок и части Первомайского проспекта. От обрушения здание спасла программа «Модернизации первичного звена здравоохранения», по которой на реставрацию и благоустройство территории было выделено почти 300 миллионов рублей.

Как отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин, поликлинику отремонтировали полностью – от фундамента до крыши. Строители применили уникальные технологии, чтобы не нарушить исторический облик здания и сохранить старинные элементы, соорудив, при этом, современное и соответствующее всем стандартам лечебное учреждение.

Открытие поликлиники после капитального ремонта планируется осенью.