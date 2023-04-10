«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машин

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж марта и I квартала 2023 года. За первый месяц весны было реализовано 48,4 тысячи а/м. Это на 12% больше, чем в феврале, но все же на 11% меньше по сравнению с мартом в 2022 г. В свою очередь, поквартальная динамика также улучшается. По итогам января-марта владельцев нашли 153,5 тысячи машин (-45%), подтвердив более ранний прогноз экспертов, а с учетом не вошедших в AEB, но официально продаваемых марок JAC, Voyah и «Москвич», — порядка 155 тысяч. Доля всех чайна-марок по итогам первых трех месяцев превысила 40%, за российскими брендами оказалось 52% рынка.

При этом рейтинг самых востребованных брендов поменялся практически полностью. Большинство из десяти популярных брендов родом из Китая. Единственное исключение – лидерство АвтоВАЗа. Драйвером роста по-прежнему выступает Lada, которая, однако, не смогла нарастить продажи относительно февраля. Этому помешали задержки в поставке Vesta и недостаток денег по кредитным госпрограммам. «Москвич» отчитался о выпуске семи тысяч автомобилей, но продажи в торговой сети по итогам I квартала не превысил полтысячи «штук». Прежний лидер рынка иномарок Kia реализовала в марте 1,5 тысячи машин и едва не покинула десятку популярных брендов. При этом завоевание нашего рынка китайцами развивалось активнее прежнего.

Продолжаем ждать «Весту»

У марки из Тольятти есть достижения и в ежемесячной, и в поквартальной статистике. Так, в марте текущего года дистрибьютор Lada отчитался о реализации 23,3 тысячи машин. Это на 102 автомобиля меньше, чем в рекордном феврале 2023 г., но почти на 90% или на 11 тысяч автомобилей больше, чем год назад. Суммарно за I квартал марка реализовала 64 240 автомобилей (+22% к I кв. 2022 г). При этом на заводе в Тольятти, хотя уже и стартовало производство рестайлинговой Lada Vesta, но до дилеров машина доберется лишь во второй половине апреля. В этом свете план продаж модели в 100 тысяч единиц до конца года выглядит довольно амбициозно. Во втором полугодии дилерам бренда придется продавать по 15-16 тысяч Lada Vesta ежемесячно. При ценах в 1,5-2 миллиона это может быть затруднительно.

Пока же «кассу» марке по-прежнему продолжают делать всего три модели. Прежде всего это Lada Granta, которую приобрели в марте 16 254 клиентов, почти в пять раз больше, чем год назад. А всего за три месяца по этой модели было 44,4 тысячи сделок. Таким образом, она обеспечила нашему рынку более 28% продаж новых автомобилей. В свою очередь семейство двух вседорожников Niva разошлось за I квартал тиражом в 18 тысяч автомобилей, на 93% больше, чем за январь-март 2022 г.

В целом, будущее автогиганта уже не выглядит так тревожно, как год назад. Однако прежние проблемы с комплектующими все еще не решены. Из-за них марка уже сдвинула планы по корпоративному отпуску с июля текущего года на период с 29 мая по 19 июня. Кроме того, чтобы приблизиться к планам по выпуску в 400 тысяч автомобилей в год, Lada нужен скорейший запуск бывшего завода Nissan. В его производственной зоне уже был замечен китайский кроссовер FAW Bestune T77. Поменяв шильдик на решетке радиатора на фирменную ладью АвтоВАЗа, именно эта машина скорее всего первой получит прописку на конвейере в Санкт-Петербурге, а ее продажи начнутся во второй половине года.

Другие российские марки пока даже близко не могут подобраться к объемам Тольятти. Легкая коммерческая техника GAZ по итогам квартала нашла 9,6 тысячи покупателей (+2%). Продажи UAZ за январь-март составили 5,3 тысячи машин (+2%).

Новые игроки авторитейла с российским паспортом пока тоже только набирают объемы бизнеса: «Соллерс» (813 а/м) и Evolute (365 машин). В результате общий объем продаж всех шести российских марок составил по итогам квартала 80,7 тысячи а/м, а их доля на рынке составляет большую часть рынка — 52%.

Китайские бренды на этом фоне продолжают атаку клонов, сильно схожих по дизайну и комплетациям авто. В топ-10 самых популярных марок большая часть оказались китайскими, продажи всех чайна-брендов в I квартале составили почти 66 тысяч автомобилей, а их доля подскочила до рекордных 42,5%.

При этом во всей официальной статистике, так щедро наполненной в основном нашими и китайскими марками, к апрелю почти не осталось места тем брендам, которые прежние времена очень успешно строили бизнес в России. Даже Kia (4,4 тысячи а/м; — 87%) едва не вылетела из десятки. Счет же взятых со складов дистрибьюторов и проданных машин других брендов из Европы и Азии, в лучшем случае шел всего на сотни.

«Автотор» наступает, «Москвич» запаздывает

Март и начало апреля ознаменовались тем, что на рынке чаще стали стартовать официальные продажи новых китайских марок и расширяться ассортимент уже существующих: Kaiyi, BAIC, Jetour, Tank отчитываются о первых продажах, FAW — о запуске двух новых моделей. А вот «Москвич», хотя и показал вторую модель, которую планирует собирать на заводе в Текстильщиках – «Москвич 6» (очередной аналог машины компании JAC), но о скольких-нибудь точных объемах ее продаж пока не обмолвился. Единственное, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что завод уже выпустил 7 тысяч «Москвич 3». Данные регистраций этой модели в ГИБДД появятся немного позже, но по отгрузкам авторитейлеров можно судить о том, что по модели состоялось пока не более полтысячи сделок. Тем не менее, официальные планы московского завод на текущий год остаются амбициозными – 50 тысяч «Москвичей».

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»

«В целом, по объемам продаж наш рынок, начиная с апреля и в последующие месяцы II квартала начнет демонстрировать серьезный, порой двукратный, рост. Но случится это отнюдь не потому, что заводы произведут рекордное количество продукции, а дилеры будут едва справляться со спросом. Причина будет куда прозаичнее. В весенние месяцы прошлого года российский авторитейл сжимался до самых низких в текущем столетии объемов. В абсолютных цифрах апрель 2023 года наверняка станет лучше марта. По итогам первого полугодия скорее всего будет реализовано более 350 тысяч машин и по объемам сбыта рынок окажется примерно равным тому, каким он был в период января-июня 2022 г.»