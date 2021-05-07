Отключить отопление в Костроме могут 11 мая

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В Костроме могут отключить отопление уже 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время известна лишь предварительная дата. Окончательное решение будет зависеть от погоды.

По нормам завершить отопительный сезон можно в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Ранее ночью была нулевая температура, что не позволяло отключить тепло. С 6 мая столбики термометра поднялись до нормы.

Синоптики пообещали, что такие показатели сохранятся и в ближайшие дни. Это позволяет завершить отопительный период с 11 мая.

Затем на всех котельных проведут ремонтные и профилактические работы.