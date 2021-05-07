Отключить отопление в Костроме могут 11 мая

В Костроме могут отключить отопление уже 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В настоящее время известна лишь предварительная дата. Окончательное решение будет зависеть от погоды.
По нормам завершить отопительный сезон можно в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. Ранее ночью была нулевая температура, что не позволяло отключить тепло. С 6 мая столбики термометра поднялись до нормы.
Синоптики пообещали, что такие показатели сохранятся и в ближайшие дни. Это позволяет завершить отопительный период с 11 мая.
Затем на всех котельных проведут ремонтные и профилактические работы.