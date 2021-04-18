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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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Отключать отопление начнут в Ярославской области с 19 апреля

Елена Лобанова
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С понедельника, 19 апреля, в Ярославской области начнут отключать отопление. Все из-за установления теплой погоды и завершения сезона. Об этом сообщает «Коммерсант. Ярославль». 

Первым от тепла откажется Переславль-Залесский. Соответствующее постановление уже подписали в администрации города. Сначала отопление отключат в объектах соцсферы и жилищного фонда. 

— Затем тепла не станет у всех других потребителях. В ближайшее время на котельных начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону, — говорится в сообщении. 

В тот же время организациям, которые управляют и содержат многоквартирные дома, необходимо приступить к ревизии оборудования, ремонтным и профилактическим работам.

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