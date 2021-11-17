Отговаривающих от вакцинации врачей предложили лишать дипломов

Врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации против COVID-19, предложили лишать дипломов. Об этом со ссылкой на сенатора Александр Башкина сообщает РИА Новости.
По мнению политика, такая позиция свидетельствует о профнепригодности медика. Дипломов врачей он предлагает лишать пожизненно.
Отметим, что сейчас медиков, которые отговаривают пациентов от прививок, могут привлекать к дисциплинарной ответственности. Также им может грозить увольнение.
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