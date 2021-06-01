Отец «казанского стрелка» Ильназа Галявиева дал первый комментарий

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Отец 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял детей в казанской школе №175 11 мая, дал свой первый комментарий. Слова мужчины приводит Baza.
Житель Казани рассказал, что с того дня так и не виделся с сыном. Следователи не разрешают свидания до экспертизы, которая предстоит Галявиеву.
Отец стрелка рассказал, что подросток никогда не был агрессивным. Максимум мог хлопнуть дверью, когда разозлится. Агрессия стала проявляться несколько месяцев назад.
Он также поведал, что другой сын начал получать угрозы и оскорбления в социальных сетях. После этого парень перестал общаться в интернете.
Отец Ильназа заметил, что о заболевании головного мозга они узнали, когда подозреваемый учился в 8-м или 9-м классе. Тогда парень начал жаловаться на головные боли.