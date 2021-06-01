Отец «казанского стрелка» Ильназа Галявиева дал первый комментарий

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Отец 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял детей в казанской школе №175 11 мая, дал свой первый комментарий. Слова мужчины приводит Baza.

Житель Казани рассказал, что с того дня так и не виделся с сыном. Следователи не разрешают свидания до экспертизы, которая предстоит Галявиеву.

— От Ильназа я не отказываюсь, как я могу? Отец же. Вот передали ему одежду только, он же сейчас в том виде, в той же одежде, в которой его задержали. Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет, — поделился мужчина.

Отец стрелка рассказал, что подросток никогда не был агрессивным. Максимум мог хлопнуть дверью, когда разозлится. Агрессия стала проявляться несколько месяцев назад.

— Мы не съезжали из нашей квартиры от него — это враньё. Просто делали ремонт в другом жилище, жили то там, то там. Поэтому он один в квартире остался. Первые дни особенно донимали журналисты. Не давали из квартиры выйти за продуктами, даже свет отключали на несколько часов, в дверь долбились, — рассказал мужчина.

Он также поведал, что другой сын начал получать угрозы и оскорбления в социальных сетях. После этого парень перестал общаться в интернете.

— Учиться не ходит, его попросили перевести на домашнее обучение. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встаёт. Мне претензий никто не высказывал. Наоборот, на работе очень хороший коллектив, коллеги поддержали, спасибо им большое, — отметил мужчина.

Отец Ильназа заметил, что о заболевании головного мозга они узнали, когда подозреваемый учился в 8-м или 9-м классе. Тогда парень начал жаловаться на головные боли.