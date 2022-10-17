Отец-садист заставлял приемную дочь есть мыло и отрезал ей палец в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» в отношении 51-летнего жителя Кстова, который издевался над приемной дочерью, пишет КП.

Несколько лет назад девочка попала в новую семью, однако вскоре это обернулось для нее болью и страхом. Все началось летом 2019 года, когда мужчина начал избивать ребенка всем, что попадет под руку.

В частности, злоумышленник бил жертву руками по голове и не гнушался пускать в ход ноги, а также битой по рукам и ковшом по голове.

«Он заставлял ее есть мыло, обливал холодной водой, лишал пищи», – рассказали в суде.

На прошлой неделе садист специально отрезал девочке фалангу пальца, и об этом она уже не смогла молчать. Его задержали 14 октября. На допросе мужчина не признал свою вину. Его заключили под стражу до 13 декабря.

Ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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