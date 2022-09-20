Отец рассказал о состоянии 13-летней дочери, которую растерзала овчарка в Подмосковье

Житель подмосковного поселка Дрожжино рассказал Москве 24 о состоянии 13-летней дочери, на которую напала немецкая овчарка.

Инцидент произошел 17 сентября. Животное нанесло школьнице, которая выгуливала семейного питомца, множественные травмы, пока его не оттащили.

«В семь часов утра только закончилась операция. Там разорвано ухо, там за ухом порвано, в районе челюсти прокусано», – отметил отец ребенка.

Мужчина признался, что у него не укладывается в голове, почему хозяин собаки не вмешался и не пришел на помощь девочке.

«А если бы, не дай Бог, артерию прокусила собака?», – возмутился он.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на ребенка. Правоохранители ищут хозяина животного.