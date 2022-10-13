Четверг, 13 октября, 2022
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Отец погибшего под Тюменью мобилизованного высказался о случившемся

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В конце сентября на сборном пункте «Андреевский» под Тюменью умер мобилизованный, военные следователи возбудили уголовное дело, пишет 72.RU.

Отец погибшего рассказал, что его сын был очень сильным, выносливым и работал за пятерых.

«Я на сто процентов уверен, что не мог он с собой ничего сделать! Вот фото, которое он сделал в день смерти. Вы посмотрите на него — никаких признаков волнения или чего-то еще!» — отметил собеседник.

Погибший работал на предприятии ЖКХ. Повестка ему пришла 23 сентября, и уже на следующий день мужчину увезли на полигон под Тюмень. О его смерти супруга узнала спустя несколько дней от сестры мужа, которая работала в больнице.

Официально не раскрывается никаких подробностей смерти и не называется статья, по которой будет идти расследование. По одной из версий, мобилизованного нашли с асфиксией.

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