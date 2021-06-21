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Понедельник, 21 июня, 2021
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Отчим изнасиловал 9-летнюю падчерицу и заявил, что «перепутал» ее с женой

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в изнасиловании 9-летней падчерицей, пишет МК.

Известно, злоумышленник, который оказался сварщиком, сожительствовал с 40-летней матерью потерпевшей. Женщина нигде не работала и вела разгульный образ жизни.

В июне прошлого года подвыпивший отчим воспользовался тем, что его возлюбленная где-то гуляет. Он разбудил девочку, снял с себя штаны и стал показывать падчерице половой орган. В конце мая текущего года история повторилась.

Летом девочка случайно рассказала всю правду знакомой своей мамы. Мерзавца задержали, однако он заявил, что «перепутал» девочку с гражданской женой.

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