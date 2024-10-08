Вторник, 8 октября, 2024

Отца парня, пришедшего в школу в женской одежде, лишили родительских прав

Автор: 7info7

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Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге отец потерял родительские права после того, как его сын пришел в школу, переодетым в женщину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов города.

Подросток неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. 1 сентября юноша пришел на торжественную линейку в женском наряде и попросил называть его Дашей.

Ситуация вызвала беспокойство у местной администрации, которая подала иск о лишении родительских прав. Представители властей считали, что произошедшее на линейке — следствие недостаточного воспитания.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что школьник проживает с бабушкой, дедушкой и прабабушкой, а его мать лишь номинально выполняла свои обязанности, в то время как отец отказался от них официально.

На заседании подросток попросил, чтобы его звали Юлей. Он также сообщил, что принимает гормоны и переписывается с мужчинами для будущих встреч. Бабушка и дедушка отметили, что такое поведение связано с переходным периодом и назвали мальчика «хорошим». В итоге только отец лишился прав, а мать планирует наладить отношения с сыном.

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