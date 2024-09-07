«От злости перекосило». Россиян возмутило новое видео Галкина*

Российских пользователей возмутило новое видео шоумена Максима Галкина*, который анонсировал будущие гастроли в соцсетях.

По мнению комментаторов, артист натянул на лицо фальшивую улыбку и пытался изобразить, насколько у него все благополучно. В какой-то момент юморист прислушался к шуму в небе и раскрыл свое местоположение

«Что это у нас тут в Израиле летит… Ну, просто вертолет…», – сказал встревоженный Галкин*.

Многие пользователи удивились, что находятся люди, которые ходят на его концерты.

«Лицо все искривлено от напряжения и неуверенности. Сидит в мирном Израиле, который «не нападает на соседей», но который одновременно прославился тем, что «предупреждает, прежде чем бомбить мирняк», – отметил россиянин.

Другие же заметили, что артист стал выглядит хуже в эмиграции.

«Ну и рожа! Русофобия старит и уродует», – отметил комментатор.

Еще один пользователи пришел к выводу, что Галкин* имел аншлаги в Кремлевском дворце и вел топовые передачи на федеральных каналах, а стал шутом на свадьбах.

*Внесен в реестр иноагентов.