«От злости перекосило». Россиян возмутило новое видео Галкина*

Российских пользователей возмутило новое видео шоумена Максима Галкина*, который анонсировал будущие гастроли в соцсетях.
По мнению комментаторов, артист натянул на лицо фальшивую улыбку и пытался изобразить, насколько у него все благополучно. В какой-то момент юморист прислушался к шуму в небе и раскрыл свое местоположение
Многие пользователи удивились, что находятся люди, которые ходят на его концерты.
Другие же заметили, что артист стал выглядит хуже в эмиграции.
Еще один пользователи пришел к выводу, что Галкин* имел аншлаги в Кремлевском дворце и вел топовые передачи на федеральных каналах, а стал шутом на свадьбах.
*Внесен в реестр иноагентов.